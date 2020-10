Eeluurimist juhtiv Jukka Larkio ütles Ylele, et tegemist on Soome jaoks erakordselt suure ulatusega juhtumiga ning rühmitus tegutses pikka aega kogu riigis.

Politsei kahtlustab, et rühmitus värbas seitsme aasta jooksul Soome prostituudina tööle 20–30 rumeenlannat. Suurem osa naistest on pärit Edela-Rumeenias asuva Craiova ühest ja samast linnaosast, kuid on ka mujalt riigist pärit ohvreid.