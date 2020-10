Stoltenberg: liitlased lahkuvad Afganistanist üheskoos

Ta reageeris USA presidendi Donald Trumpi lubadusele, et Ühendriikide väed tuuakse Afganistanist koju jõuludeks.

Trump, kes on enne 9. novembril toimuvaid presidendivalimisi arvamusküsitlustes tagapool, tegi oma üllatava avalduse kolmapäeval Twitteris.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kordas alliansi pikaajalist seisukohta, et missioon Afganistanis lõpetatakse vaid siis, kui kohapealsed olud seda võimaldavad.

«Me otsustasime minna Afganistani üheskoos, me langetame otsused tuleviku üle üheskoos, ja kui aeg on õige, lahkume me üheskoos,» ütles Stoltenberg pressikonverentsil pärast kohtumist Makedoonia peaministri Zoran Zaeviga.

NATO läks Afganistani toetama USA-d pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid alustatud missioonil.

USA lõpetas oma lahinguoperatsioonid Afganistanis 2014. aastal ning on sestpeale oma kohalolu oluliselt vähendanud.

Stoltenberg rõhutas, et NATO lahkub Afganistanist vaid siis, kui see on võimalik nii, et riik ei muutuks jälle äärmusrühmituste kantsiks.

«Langetame otsuseid sõltuvalt kohapealsetest oludest, sest arvame, et on äärmiselt oluline jätkata pühendumist Afganistani tulevikule. Meie huvides on säilitada Afganistani pikaajaline julgeolek,» lausus ta.

Pole teada, kas NATO sai Trumpi teate osas eelhoiatuse, kuigi Stoltenbergi avaldus selle kohta, et liitlased «arutavad nüüd missiooni tulevikku», tundub viitavat sellele, et hoiatust ei saadud.

Pärast USA intensiivset keelitamist alustasid Afganistani valitsus ja Taliban möödunud kuul Dohas rahuläbirääkimisi, kuid nende tempo on aeglane.