Bulgaaria, Tšehhi ja Slovakkia kutsusid tagasi suursaadiku Valgevenes

Valgevene võimud on süüdistanud Vilniust ja Varssavit pärast 9. augusti valimisi puhkenud president Aleksandr Lukašenko vastaste massimeeleavalduste toetamises.

«Ma olen otsustanud kutsuda meie missiooni juhi #Minskis konsultatsioonideks Slovakkiasse, et väljendada solidaarsust Leedu ja Poolaga,» kirjutas Twitteris Slovaki välisminister Ivan Korčok.

«Sammud, mida Valgevene võimud on astunud teiste EL-i liikmete vastu, on lubamatud. EL on ühtne oma toetuses Valgevene rahvale.»