Norra Nobeli komitee teeb teatavaks rahupreemia laureaadi

Norra rahvusvaheliste suhete instituudi (NUPI) teaduri Sverre Lodgaardi hinnangul on suur tõenäosus, et sel aastal võib preemia minna ajakirjandusele.

Sel aastal on Nobeli preemia laureaatide seas juba neli naist, mis on lähedal 2009. aasta rekordile, kui preemiaga pärjati viis naist.

Sellisel juhul võib preemia saada Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), kuigi selle reageerimist pandeemiale on kritiseeritud.

Nobeli rahuauhind on üks viiest Alfred Nobeli asutatud auhinnast. Erinevalt teistest auhindadest, mis antakse üle Stockholmis, antakse see üle Oslos.

Auhinna saaja otsustab Norra parlamendi valitud komitee. Põhjus, miks see auhind otsustatakse nimelt Norras, on asjaolu, et Alfred Nobeli surma ajal olid Rootsi ja Norra personaalunioonis ning Norra parlament tegeles üksnes sisepoliitikaga. Nii tahtis Nobel tagada, et see auhind jagataks sõltumatult riikide välispoliitikast.