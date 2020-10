Moskvas algasid Armeenia ja Aserbaidžaani välisministrite kõnelused

«Me anname Armeeniale võimaluse lahendada konflikt rahumeelselt. See on nende viimane võimalus,» ütles Alijev telepöördumises riigile, mil kahe riigi välisministrid alustasid Moskvas kõnelusi.

«Ainus tee selle küsimuse lahendamiseks on meie territooriumi vabastamine,» ütles ta, lisades, et läbirääkimised jäävad ära, kui Armeenia välisminister ütleb Moskvas, et Karabahh kuulub Armeeniale.