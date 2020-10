Belgia suurim telekomifirma loobub Huawei seadmetest

Belgia pealinn Brüssel võõrustab NATO ja Euroopa Liidu peakorterit, mistõttu on riigi võrgutaristu turvalisus ametivõimudele iseäranis oluline.

Washington usub, et Huawei seadmed võivad anda Hiina võimudele tagaukse, mida kasutada mitte ainult valitsuste järele nuhkimiseks, vaid ka suures koguses isikuandmete omandamiseks.

Riigid nagu Ühendkuningriik, Austraalia, Uus-Meremaa ja India on Huawei osas karmikäelise positsiooni võtnud ning Prantsusmaa ja Itaalia on teatanud, et Huawei ligipääsu võrkudele piiratakse.