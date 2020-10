Valge Maja on koroonakaoses

Tellijale

«Ma arvan, et ma üritan pidada ürituse laupäeval, kui me saame, kui meil on selle korraldamiseks piisavalt aega,» lausus Trump neljapäeva õhtul, lisades, et võib teha ühe ürituse ka päev hiljem Pennsylvanias.

Neljapäevaõhtuses intervjuus Fox Newsile keeldus Trump vastamast, kas ta on andnud pärast esmaspäeval haiglast lahkumist negatiivse koroonaproovi. «Noh, mida me teeme, on see, et test tuleb ilmselt homme. Päris test, sest pole mõtet kogu aeg testida,» lausus Trump.

Trump kiitis intervjuus ka talle määratud eksperimentaalravimite kokteili, mis on tema sõnul kink jumalalt. Iroonilisel kombel arendatakse Trumpile manustatud antikehadel põhinevat Regeneroni aborteeritud loodetelt kogutud rakkudest. Samas intervjuus ütles Trump muuhulgas, et abort on varase staadiumi hukkamine.

Valge Maja arst Sean P. Conley kinnitas, et Trump on valmis kampaaniaüritustega jätkama. «Üldiselt allus ta ravile äärmiselt hästi, tõendeid kahjulike kõrvaltoimete kohta ei ole,» märkis Conley.

Presidendi kampaaniaüritused võivad kujutada endast tõsist terviseriski, sest osariikide ametnikud ei ole saanud Valgelt Majalt mingit etteteatamisaega ega suuda seetõttu tagada vastavaid ohutusnõudeid, vahendab Politico.