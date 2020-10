Ungari parlamendis tituleeriti lasteraamat homopropagandaks

Skandaal lahvatas kui paremäärmuslikku Meie Kodu parteisse kuuluv parlamendiliige rebis pressikonverentsil raamatu lehthaaval ribadeks. Peaminister Viktor Orbán teatas raadiosaates, et Ungari on küll kannatlik riik, kuid teatud kohtades läheb piir. Valitsusjuhi arvates tuleks lapsed rahule jätta.

Peaministri büroo juhataja Gergely Gulyás nõustus, et tegemist on homopropagandaga, millest tuleb lapsi säästa. Rahvusvahelise ultrakonservatiivse CitizenGo rühmituse algatusel on alustatud petitsioon, mis nõuaks raamatu lettidelt eemaldamise. Praeguseks on allkirjad andnud enam kui 87 000 inimest.

Labrisz Lesbi Assotsiatsioon avaldas raamatu väikeses tiraažis septembris, kuid nõudluse tõttu planeeritakse tuleval nädalal 15 000 uue raamatu turule toomist. Võimude tähelepanu tõttu on raamat osutunud populaarseks ning kerkis koheselt edetabelite tippu.

Raamatu kirjelduses lubatakse tutvustada tänapäevaseid muinasjutte, kus erinevus on põhijooneks. Lugudes leidub nii mustlasest kui lesbist printsesse, kindla sooidentiteedita loom ning poiss, kes soovib seelikut kanda. Autorite eesmärgiks oli tuua välja elu mitmekülgsus, mis kõnetaks noori erinevatest taustadest.

Ungari valitsus on seni teinud LGBT kogukonna vastu reserveeritumaid avaldusi, kuid viimasel ajal on hakatud ühtlustama oma poliitikat Poolaga, kus aktiivselt võideldakse homopropaganda vastu. Siiani on ungarlaste jahedam suhtumine katoliiklusesse põhjustanud väiksema huvi võitluse vastu. Siiski, selle aasta mais võeti Ungaris vastu otsus, mis ei luba transseksuaalsetel dokumentides oma sugu muuta.