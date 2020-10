Trumpi ja Bideni järgmise nädala valimisväitlus tühistati

Otsus langetati pärast seda, kui Trump ütles, et ei osale virtuaalses formaadis. Korraldajad tahtsid debati virtuaalformaati pärast presidendi nakatumist koroonaviirusesse, et välistada inimeste haigestumist.

«Mõlemad kandidaadid on nüüdseks teatanud alternatiivsetest plaanidest selleks kuupäevaks. On ilmne, et 15. oktoobril väitlust ei toimu,» edastati teadaandes.