Armeenia ja Aserbaidžaan leppisid kokku relvarahus

«Aserbaidžaan ja Armeenia alustavad sisulisi läbirääkimisi, et võimalikult kiiresti saavutada kriisile rahumeelne lahendus,» sõnas Lavrov ajakirjanikele ja lisas, et selliseid kõnelusi vahendab Minski rahvusvaheliste läbirääkijate rühm.

«On sügavalt murettekitav, et me oleme viimastel päevadel saanud teateid asustatud alade sihikule võtmisest ja pommitamisest raskerelvastusega, nii konfliktialal kui selle ümbruses,» ütles Michelle Bachelet.

Bachelet lisas, et tulenevalt mõjust tsiviilelanikele on kiiremas korras vaja relvarahu. Erilist pahameelt väljendas inimõigusvolinik kuulduste pärast, et konfliktialal on kasutatud kassettlaskemoona.