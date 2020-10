Eutanaasiat sooviv prantslane loobub söögist ja ravimitest

Ta on oma kehva olukorda kasutanud selleks, et juhtida tähelepanu surmale määratud haigete olukorrale Prantsusmaal, kus neil ei ole võimalik oma soovi mööda surra.

Cocq teatas, et kui ta pärast ebaõnnestunud esimest katset palliatiivse raviga nõustus, pidi erakorralise meditsiini meeskond andma talle uuest vedelikku ja toitu, et valuvaigistid toimiks. Ta ütles, et sai sealt õppetunni.

«Seekord jätan oma soovi kirjalikult...isegi kui ma ühel hetkel soovin meditsiinilist abi, ei tähenda see, et soovin elada. See tähendab, et ma ei suuda kauem kannatusi taluda ning soovin sügavat ja jätkuvat rahustite mõju all olekut,» lausus ta.