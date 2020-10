ERR Stepanakertis: Mägi-Karabahhis hinnatakse vaherahu saavutamist

«Azerbaidžaani jaoks see on sõda territoriaalse terviklikkuse nimel. Armeenia jaoks on see sõda elu ja surma küsimus. Kaotus tähendaks katastroofi Karabahhi armeenlaste jaoks ja vaikset hääbumist Armeenia riikluse jaoks. Selles olukorras ei ole Armeenial muud võimalust kui maksta hinda, mida see sõda nõudis,» kommenteeris politoloog Ratšja Arzumanjan.