Tais hukkus bussi ja rongi kokkupõrkes 18 inimest

Kümned vigastatud reisijad toimetati lähedalasuvatesse haiglatesse, ütles ühe haigla direktor Sombat Chutimanukul. Kokku 23 reisijast, kes tema haiglasse toimetati, nelja seisund on kriitiline ja kaheksa patsienti on jätkuvalt vaatluse all, ütles ta ajakirjanikele.

Tai on liiklusõnnetuste suremuse poolest maailmas teisel kohal, selgus Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 2018. aasta raportist. Kuigi tähelepanu on tõmmanud pigem bussiõnnetused turistide ja migranttöölistega, siis enamik ohvreid on siiski mootorratturid.