Mille nimel protesteeritakse? Ungari valitsus võttis vastu akti, mille järgi 155-aastane ülikool läheb eraomandisse. Akadeemilise kogukonna arvates vähendab see nende autonoomsust, sest riik saab tegelikkuses juhtimisele lähemale. Võimud on juba määranud ülikoolile uue juhtkonna, mis on peaminister Viktor Orbánile lojaalne.

Kes on vaidluspooled? Peaminister määras juhtkonna esiotsa Attila Vidnyánszky, kes on juhtivpartei Fideszi jaoks olnud aastaid ustav. Vidnyánszky on tuntud lavastaja, kes juhib muuhulgas Budapestis asuvat Rahvusteatrit. Tal on sõnaõigus mitmetes liitudes ning terve riigi teatrielu on temaga otsapidi seotud.