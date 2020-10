Mägi-Karabahhi vaenupooled süüdistavad teineteist tsiviilohvrites

Aserbaidžaani välisministeerium teatas Armeenia rünnakust Gandža linna vastu, milles hukkus väidetavalt üheksa inimest ja 33 sai vigastada, sealjuures lapsi.

Päästjad kaevasid läbi rususid, et leida ellujäänuid, ütles linnas viibiv AFP ajakirjanik.

Ühe kohaliku sõnul ärkas ta varahommikul suure plahvatuse peale, mis tegi maatasa terve ühe- ja kahekorruseliste hoonete kvartali.

Rünnak leidis aset pärast Moskvas peetud maratonläbirääkimisi Armeenia ja Aserbaidžaani välisministrite vahel, mis päädis kokkuleppega relvarahus.

Separatistliku Mägi-Karabahhi Vabariigi kaitseministeerium väitis pühapäeval, et Armeenia väed on järginud humanitaarkaalutlustel väljakuulutatud relvarahu ja süüdistas omakorda Aserbaidžaani rünnakutes tsivilistide vastu.

Väited, et Armeenia väed vastutavad Gandža ründamise eest on «täielik vale», öeldi avalduses.

Mägi-Karabahhi liider Aradžik Harutjunjan ütles pühapäeval, et sõjategevus on pühapäeval vaibunud, kuid hoiatas, et relvarahu on habras.

AFP ajakirjanik Mägi-Karabahhi keskuses Stepanakertis teatas linnas aset leidnud plahvatustest ööl vastu pühapäeva.

Karabahhi liidri pressiesindaja Vahram Poghosjan ütles, et Stephanakerti pommitamine on Moskvas saavutatud kokkulepete rikkumine ja ärgitas rahvusvahelist kogukonda tunnustama Mägi-Karabahhi iseseisvust, et sõjategevus petada.

Lahingud Mägi-Karabahhi üle Armeenia ja Aserbaidžaani vahel puhkesid septembri lõpus. Armeenlastega asustatud enklaavis elab umbes 150 000 inimest. See kuulutas ennast Aserbaidžaanist sõltumatuks 1990. aastate alguses peetud sõjas, milles hukkus umbes 30 000 inimest.

Mägi-Karabahhi separatistlikku valitsust toetab Armeenia, mis nagu Aserbaidžaan saavutas iseseisvuse Nõukogude Liidu lagunemisel 1991. aastal.