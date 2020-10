Tunnustamata Mägi-Karabahhi kaitseväes on langenud 429 sõdurit

Samal ajal teatas tunnustamata Mägi-Karabahhi õigusvahemees Artak Beglarjan pühapäeval pressibriifingul, et ohvrite arv tsiviilelanikkona seas on tõusnud 25-ni ning eile sai surma viis inimest. Lisaks teatas ta, et 102 tsiviilisikut on saanud haavata.