Fauci: Trumpi kampaaniareklaam väänas minu sõnu koroona teemal

«Ma ei kujuta ette, et keegi saaks teha enamat,» ütleb Fauci. Jääb mulje, et ta selgelt viitab presidendile.

Fauci sõnad on võetud märtsikuisest intervjuust Fox Newsile.

Täispikas videoklipis ütleb Fauci: «Ma olen pühendunud peaaegu täielikult sellele (pandeemiale). Ma olen koos rakkerühmaga praktiliselt iga päev Valges Majas. See on iga päev. Niisiis, ma ei suuda ette kujutada, et keegi võiks mingilgi juhul midagi enamat teha.»