Minskis peeti kinni kümmekond meeleavaldajat

Pealtnägijate sõnul on kõige rohkem rahvast Minski loode- ja kagupiirkonnas, kus mõnel pool on süüdatud tänavatel rehve põlema ja tõkestatud liiklust.

Aset on taas leidnud kähmlusi julgeolekutöötajatega, kes on kasutanud muu hulgas heligranaate.

Valgevene miilits ähvardas esmaspäeval, et võib võtta meeleavaldajate ohjeldamiseks kasutusele tulirelvad, väites, et riigipea Aleksandr Lukašenko vastu suunatud meeleavaldused on muutunud aina radikaalsemaks.

«Seetõttu ei lahku korrakaitsjad ja siseväed tänavatelt ning kasutavad märulivarustust ja vajadusel ka surmavaid relvi,» teatas siseministeerium rakenduse Telegram vahendusel.

Valgevene opositsiooni juht Svjatlana Tsihhanovskaja heitis varem päeval kõrvale võimaluse asuda sunni korras võimudega kõnelustesse, pooldades rahumeelsete meeleavalduste jätkamist ja nõudes uusi valimisi.

«Me jätkame rahumeelset tegutsemist ja oma õiguse nõudmist: läbirääkimisi uute valimiste üle. Me ei usu kõnelustesse automaaditoru ees. Varem kauples režiim Euroopa Liiduga poliitvangide kui pantvangidega, et saada oma tahtmine, nüüd kaupleb nii omaenda rahvaga ja see räägib vaid ühest: oleme suutnud nad end kuulama panna,» kirjutas Tsihhanovskaja Telegramis.

Tema sõnul peavad Valgevene võimud lõpetama vägivalla, vabastama poliitvangid ja korraldama uued valimised.