President: kolme mere algatus ei konkureeri Euroopa Liiduga

«Kui kolme mere initsiatiiv algas, siis tõepoolest oli küsimus, et mis asi see on. Kas see on midagi, mis on loodud n-ö alternatiivina Euroopa Liidule. Vastus on - ei. Tänaseks on Euroopa Liit igati kolme mere initsiatiivi pardal. Komisjoni presidendid on käinud järjestikku paaril üritusel vähemalt. Margrethe Vestager esindab Tallinna videokohtumisel samuti Euroopa Komisjoni,» rääkis president.