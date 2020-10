USA presidendi koroonatest oli negatiivne

Trump pidi kampaanias vahepeal koroonaviirusesse nakatumise tõttu pausi tegema, kuid nüüd kavatseb riigipea jätkata täie hooga. Valge Maja pressiesindaja Kayleigh McEnany ütles, et kampaaniaüritustel osalejatel palutakse tungivalt kanda näomaske ja kohapeal on alati saadaval käte desinfitseerimisvahendid.

Sotsiaalmeediafirma Twitter peitis pühapäeval USA presidendi Donald Trumpi säutsu, milles ta väitis, et on koroonaviiruse suhtes immuunne. Trump väitis säutsus, et ta oli saanud Valge Maja arstidelt «puhtad paberid» ning et ta ei nakatu enam koroonaviirusega ega nakata teisi.

«Teil on president, kes on immuunne. See tähendab, et nüüd on teil president, kes ei pea varjuma keldritesse nagu tema oponent,» lisas ta torkega demokraatide presidendikandidaadile Joe Bidenile, kelle lähenemine kampaaniale on pandeemia tõttu hästi ettevaatlik.