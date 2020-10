Tšehhis suletakse viiruse tõttu taas restoranid ja baarid

Peaminister Andrej Babiš ütles ajakirjanikele, et piirangud jõustuvad kolmapäeval ja kehtivad vähemalt 3. novembrini,

"Meil on siin praegu vaid üks katse ja see peab olema edukas," ütles peaminister.

Babiš hoiatas reedel, et välistatud ei ole ka üleriigilised liikumispiirangud. Esmaspäevast on Tšehhis suletud kinod, teatrid, muuseumid ja kunstigaleriid. Ülikoolid ja keskkoolid lähevad üle distantsõppele, keelatud on spordivõistlused.