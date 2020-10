USA ravimifirma peatas ajutiselt koroonavaktsiini testimise

Ravimifirma teadaande kohaselt on peatanud kõigi väljatöötatavate koroonavaktsiinide kliinilised uuringud, mille seas ka kolmandasse ehk viimasesse katsefaasi jõudnud vaktsiinitestid. Johnson & Johnson ütles avalduses, et ajutised pausid, kus vaktsiinikatsetajad ei saa uusi doose, on suurtes uuringutes tavalised. Ettevõte eristas neid tervishoiuasutuste nõutud regulatiivsest peatamisest.