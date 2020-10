Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) märkis, et looduskatastroofid on iga aastaga sagenenud. Viimasel 50 aastal on ilmale ja kliimale omistatud üle 11 000 katastroofi, mis on põhjustanud kaks miljonit surma ja toonud 3,6 triljonit dollarit majanduskahju.