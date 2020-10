EL leppis kokku ühistes reisipiirangute reeglites

Reeglid on mõeldud liikumisvabaduse tagamiseks Euroopa Liidus ja vältimaks segadust, mida nähti kevadel, kui liikmesriigid koroonaviiruse peatamiseks teineteisele hoogsalt piire sulgesid.

«Covid-19 pandeemia on häirinud meie igapäevaelu mitmel viisil. Reisipiirangud on teinud meie kodanikele raskemaks tööl ja ülikoolis käimise või lähedaste külastamise,» märkis Saksa Euroopa küsimuste minister Michael Roth.

«See on meie ühine kohustus tagada liikumisvabadust puudutavate meetmete koordineerimine ja meie kodanikele info andmine selle kohta, mida nad peavad tegema, kui nad reisida otsustavad,» lisas ta.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) hakkab iganädalaselt avaldama kaarti, kus Euroopa piirkonnad on liigitatud roheliseks, kollaseks ja punaseks vastavalt koroonaviiruse puhangu raskusastmele.

Liikmesriigid ei piira reisimist rohelistele aladele, kuid riiklikel võimudel on õigus seada piiranguid nagu karantiin või kohustuslik testimine inimestele, kes saabuvad kollastele või punastele aladele.

Roheline piirkond on selline, kus 14-päevane nakatumise määr on madalam kui 25 ja positiivseid teste on alla nelja protsendi.