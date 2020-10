Valgevene opositsioonijuht esitas Lukašenkale lahkumiseks ultimaatumi

Leedus eksiilis olev Svjatlana Tsihhanovskaja nimetas oma pöördumist "rahva ultimaatumiks" ning hoiatas, et kui Lukašenko seda ei järgi, algab otsustav üldstreik.

"Kui meie nõudmised ei ole 25. oktoobriks täidetud, tuleb kogu riik rahumeelselt tänavaile," kinnitas Tsihhanovskaja. "Ja 26. oktoobril algab ettevõtetes üldstreik, kõik teed blokeeritakse ning poodides jääb müük seisma. Teil on aega 13 päeva."

Märulimiilits on kinni pidanud tuhandeid meeleavaldajaid ja inimesi on kinnipidamiskohtades piinatud. See omakorda põhjustas laialdase rahvusvahelise hukkamõistu ning paljud riigid ei tunnista Lukašenkat presidendina.