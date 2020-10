Osav koroonakoer leiab nakatunud eksimatult üles

Vene lennufirma koerte treeningukeskuse direktori Jelena Batajeva sõnul õpetatakse loomi viirust tuvastama uriiniga, kuna see ei kanna kõrvalisi lõhnu, nagu näiteks kosmeetika või parfüümi aroomi. Koroonaviirus ise on lõhnatu, kuid muudab haigestunud inimese uriini lõhna, vahendas AFP.

«Tegu on paljuski täiusliku lõhnakoeraga,» selgitas Batajeva The Moscow Timesile. «Neil on äärmiselt ebatavaline segu Arktika ja lõunapoolsete alade verest. See annab neile unikaalse oskuse tuvastada lõhnu nii raskes soojas õhus kui ka kerges külmas õhus, millega teised koerad, kellega oleme töötanud, pole hakkama saanud.»