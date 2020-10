Türgi kergitas end taas põhimureks

Pühapäeval teatas Türgi, et nende uurimislaev Oruç Reis võttis kursi Kreekale kuuluva Kastellorizo saare poole, et selle ümbrusse jäävates vetes gaasiotsingutega tegeleda. Varem on Ankara lasknud samal lipupunaseks värvitud alusel ankru heita ka Küprose majandusvetes, saareriigi rannikult nähtavas kauguses.Türgi ajalehe Hürriyet sõnul püsib uurimislaev sadade kilomeetrite kaugusel mandri-Kreekast ja vaid nende mandrilava piires. Teiste tõlgenduses tähendab see aga juba Kreeka vetesse sisenemist.