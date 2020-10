Teadlased: Kamtšatka loomastiku hukkumise põhjustas loodus

Teadlaste kinnitusel on mereelustik enim mõjutatud alal hävinud kuni 95 protsendi ulatuses. Keskkonnakaitsjad tõstatasid mure mürgiste kemikaalide pärast, mida nõukogude perioodil poolsaarel hoiti ning mis võisid merre lekkida.

Vaikse ookeani vulkaanilise poolsaare elanikud hakkasid häirekella lööma septembris. Kohalikud surfarid teatasid kipitavatest silmadest ja ütlesid, et vesi on muutnud värvi ja hakanud lehkama. Kaldalt leiti arvukalt surnud mereelukaid: kaheksajalgu, hülgeid, merisiilikuid ja teisi.

«Esialgu on tuvastatud mereelustiku laialdast suremist põhjustavate keemiliste ühendite puudumine,» ütles Vene teaduste akadeemia asepresident Andrei Adrianov ajakirjanikele.

«Seismilise mõju ka välistasime, sest suuri seismilisi nähtusi sel ajal Kamtšatkal ei olnud. Aga loodusnähtused – kahjulike vetikate massiline õitsemine Kamtšatkal oli, mürkained vees olid (...) Seetõttu sunnib teave peatuma meid seisukohal, et sattusime nimelt loodus- ja mitte tehnogeensele nähtusele,» märkis ta, lisades, et see pole Kamtšatkal ebaharilik.

Adrianov ütles ka, et arvatavatest saastepaikadest võetud proovidest leiti väikesi nafta- ja fosfaadinäitajate ületamist, kuid need ei saanud loomi tappa.

Pärast ulatuslikke naftalekkeid Siberis tekitas juhtum tugeva avaliku vastukaja ning «avatud uurimist» nõudvale petitsioonile koguti 175 000 allkirja.

Venemaa loodusvarade föderaalse järelevalve teenistuse Rosprirodnadzor juhataja Svetlana Radionova ütles, et ka tema ametkond ei ole proovidest mingi «kriitilise piiri ületamist» leidnud.

«Võtsime proove Kozelski polügooni ümbrusest ja Mutnuška jõest. Me ei näe sellise piiri ületamist, mis võiksid tuua selliseid tagajärgi, nagu me siin uurime,» ütles Radionova ühiskondliku koja ümarlaual, märkides et loomastiku suremise piirkonna ettevõtetes mingeid kriitilisi rikkumisi ei avastatud.