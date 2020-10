Hollandi peaminister teatas baaride ja restoranide sulgemisest

Alkoholimüük keelatakse pärast kella 20.00 õhtul, et vähendada sotsiaalseid kontakte, mis on viinud nakatumiste arvu kasvuni.

«Me läheme riigi osalise sulgemiseni. See teeb haiget, kuid see on ainus tee. Me peame olema rangemad,» tõdes Rutte.