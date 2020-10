Freedom House: pandeemiat kasutatakse teisitimõtlemise mahasurumiseks

Pandeemia varjus kasutusele võetud tehnoloogiad on viinud kümnenda järjestikuse aastani, mil organisatsiooni koostatud internetivabaduse indeks languses on.

See on viinud teisitimõtlemise tsenseerimise ja tehnoloogiliste sotsiaalse kontrolli süsteemide laienemiseni, öeldi raportis.

Freedom House tõi raportis välja, et umbes 3,8 miljardist internetti kasutavast inimesest vaid viiendik elavad riikides, kus internet on vaba, 32 protsenti riikides, kus see on osaliselt vaba ja 35 protsenti riikides, kus see ei ole vaba. Ülejäänud elavad riikides, mida indeksis ei uuritud.