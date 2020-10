Moskva ähvardas katkestada suhted Euroopa Liiduga

Ta juhtis tähelepanu Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni hiljutistele avaldustele, kus ta on välistanud partnerluse Venemaaga.

«Venemaa tahab aru saada, kas praegustes oludes on üldse võimalik ELiga asju ajada,» lisas Lavrov.

ELi välispoliitikajuht Josep Borrell ei täpsustanud, kellele sanktsioonid kehtestatakse või millal need jõustuvad, kuid ütles, et meetmed on ettevalmistamisel.