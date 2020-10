Saksamaa toetab holokausti üle elanud inimesi poole miljardi euro suuruse viiruseabiga

Raha saab kahe järgmise aasta jooksul umbes 240 000 inimest üle maailma, sealhulgas Iisraelis, Põhja-Ameerikas, endise Nõukogude Liidu riikides ja Lääne-Euroopas, ütles New Yorgis tegutsev organisatsioon Conference on Jewish Material Claims Against Germany ehk lihtsalt nõudekonverents.

Kuna Teise maailmasõja lõpust on möödas 75 aastat, on kõik holokausti üle elanud inimesed vanad. Ja kuna paljud neist kannatasid noorest peast nälga, on neil praegu tervisega probleeme. Lisaks elavad paljud üksi, sest kaotasid holokaustis kogu perekonna, ja neil on natsiaegse tagakiusamise tõttu ka psüühilisi probleeme.