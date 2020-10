Armeenia süüdistab Aserbaidžaani soovis konflikti laiendada

27. septembril alanud sõjategevuses on sadu inimesi tapetud ning laupäeval Moskvas saavutatud relvarahul ei ole olnud mingit sisulist tähendust.

Armeenia kaitseministeerium kinnitas rünnakuid riigi sees asuvatele objektidele, kuid eitas Aserbaidžaani territooriumi ründamist. Ministeeriumi sõnul on Armeenial nüüd õigus rünnata mis tahes sõjalisi rajatisi ja lahingliikumisi Aserbaidžaani territooriumil.

Moskva on senini hoidunud konflikti sekkumast, ehkki Armeenia kuulub Venemaa juhitud kollektiivse julgeoleku organisatsiooni (KJLO). See julgeolekuleping puudutab Armeeniat, mitte Karabahhi.

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan tunnistas kolmapäeval, et Karabahhi separatistid on olnud sunnitud loovutama positsioone nii põhjas kui ka lõunas ning olukord on väga tõsine.