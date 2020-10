Mägi-Karabahh – mitte kristlaste ja moslemite konflikt, aga natuke siiski

Tegelikkuses ei saa konflikti Armeenia ja Aserbaidžaani vahel nimetada ususõjaks, sest see ei vasta põhilistele kriteeriumidele. Näiteks oleks sel puhul eeldatav, et üks pooltest põhjendaks või prooviks õigustada oma tegevust religiooni kaudu. Teiseks peaks sel puhul konflikti põhijooneks olema usuidentiteedi eest võitlemine, antud juhul on keskseks siiski territoorium ja etnopoliitika. Siiski, konfliktil on läbi ajaloo olnud usulisi tahke.