Tšehhi ja Belgia ägavad koroonakoorma all

Tšehhis suleti eilsest kõik koolid, baarid ja klubid kuni 3. novembrini. Samuti suleti ühiselamud, ülikoolid aga läksid nädala alguses üle distantsõppele. Restoranid jäävad küll avatuks kella kaheksani õhtul, ent võivad pakkuda üksnes toitu koju kaasa ostmiseks. Poodides, ühistranspordis ja rongijaamades tuleb kanda maski. Seltskondade suurus on piiratud kuni kuuele inimesele nii siseruumides kui ka väljas.

«Meil on siin praegu vaid üks katse ja see peab olema edukas,» ütles peaminister Andrej Babiš piiranguid välja kuulutades. Esmaspäevast suleti Tšehhis kinod, teatrid, muuseumid ja kunstigaleriid, keelatud on spordivõistlused. Babiš hoiatas, et välistatud ei ole ka üleriigilised liikumispiirangud.

Tegemist on kompromissiga valitsuses, mille osa liikmeid soovib sulgeda kõik mittehädavajalikud asutused, Babiš pole aga sama meelt. Kriitikud heidavad talle ette, et ta ei soovinud septembris kehtestada karmimaid reegleid, sest kartis, et see kahjustab ta šansse kohalikel valimistel. Babiš endal süüd ei näe. Reporteri küsimusele, kas ta tunneb ka mingit vastutust praeguse olukorra ees, vastas peaminister, et tema südametunnistus on puhas.

Siseminister Jan Hamáček on üks neist, kes on kutsunud üles ühiskonda täielikult sulgema. Esmaspäeval sõnas ta, et 80 000 aktiivset juhtumit on probleem, 120 000 juhtumist ei ole võimalik enam tagasi tulla. Praegu on Tšehhis 61 000 aktiivset juhtumit. Hamacek on hoiatanud, et vaibumatu viiruspuhang võib kaasa tuua mobiilsed surnukuurid autoparklates.