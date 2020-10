USA võimud konfiskeerisid rekordkoguse, ühe tonni metamfetamiini

«See on piisav uimastikogus metamfetamiinidoosiks igale mehele, naisele ja lapsele USA-s ja Mehhikos,» ütles USA uimastijärelevalveameti (DEA) juht Timothy Shea ajakirjanikele Los Angelese lähedal Montebellos ühes laohoones, näidates ligi kolme meetri kõrgust püramiidi kättesaadud uimastitest.

«Uurimus uurimuse järgi näitab, et seal, kus on metamfetamiini sõltuvus, on ka vägivaldne kuritegevus, seal hulgas röövimised, ründamised ja tapmised,» sõnas ta.