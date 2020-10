Pompeo: USA tegevus on vähendanud Põhja-Korea raketiohtu

Pompeo, kes korraldas 2018. aastal Trumpi ajaloolise kohtumise Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga, rõhutas, et ainult katsetamine näitab, kas selline rakett on toimiv.

Pompeo sõnul on kokkulepe kindlasti vähendanud USA jaoks riske võrreldes sellega, kus Ühendriigid oleksid olnud eelmise administratsiooni teed jätkates.

USA kaitseminister Mark Esper ütles Pentagonis oma Lõuna-Korea kolleegi Suh Wooki võõrustades: «Me oleme üksmeelel, et Põhja-Korea tuuma- ja ballistiliste rakettide programmid on endiselt tõsine oht regiooni ja maailma julgeolekule ja stabiilsusele.»

3. novembril presidendivalimistel uut ametiaega taotlev Trump on tihti hoobelnud, et ta on hoidnud ära sõja Põhja-Koreaga.