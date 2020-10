Igor Taro Valgevene kroonika 15.10

Võib-olla ei räägigi üldse OMONi võitlejad. Seda on kohtupidamise käigus Valgevenes juba juhtunud, et meeleavaldajaid mõistetakse süüdi maskis ja väljamõeldud nimega tunnistajate ütluste põhjalt. Advokaadid on tuvastanud ka juhtumeid, kus sama inimene esineb eri kohtuasjades eri tunnistajana. Kes siis päriselt oskab aimata, mida miilitsad mõtlevad ja kes on inimesed ekraanil.