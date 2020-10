Idapoolsed Euroopa riigid kasutavad viirust romade tõrjumiseks

Inimõigusrühmitused ja asjatundjad leiavad, et mitmes Euroopa riigis, kus on suured roma kogukonnad, kasutasid kohalikud ametnikud pandeemia kevadise laine ajal sajandeid ränka diskrimineerimist talunud vähemuse kohtlemisel ebaseaduslikke meetmeid, vahendas AP.

Nüüd, kui Euroopas on Covid-19sse haigestumine taas kiirelt kasvamas, pelgavad romade esindajad, et neid hakatakse uuesti taga kiusama. Olukorra muudab keerulisemaks see, et ülejäänud elanikud neis riikides ei vastusta romade diskrimineerimist ning hirmust võimalike tagajärgede ees ei julge romad ise probleemidest rääkida.