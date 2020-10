EL määras Putini abidele Navalnõi ja Liibüa tõttu sanktsioonid

Sanktsioonid määrati kuuele ametiisikule ja ühele organisatsioonile. Need jõustuvad avaldamise päevast ehk tänasest.

Vene välisministeerium hoiatas eile, et Moskva vastab samaga.

«Rakendatud piiravate meetmete hulgas on keeld reisida EL-i, üksikisikute varade külmutamine ja juriidilise isiku varade külmutamine,» teatas Euroopa Liit avalduses.

Nimekirjas on kaks Vene presidendiadministratsiooni kõrget ametnikku: presidendi sisepoliitikadirektoriaadi ülem Andrei Jarin ja presidendiadministratsiooni personaliülema esimene asetäitja Sergei Kirijenko.

Avalduses öeldakse, et Jarin oli osa rakkerühmast, millele anti ülesandeks Navalnõi maine kahjustamine.

Nimekirjas on veel föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) direktor Aleksander Bortnikov, presidendi esindaja Siberi föderaalringkonnas Sergei Menjailo ja kaks asekaitseministrit: Pavel Popov ja Aleksei Krivorutško.

«On mõistlik järeldada, et Aleksei Navalnõi mürgitamine oli võimalik vaid presidendiadministratsiooni heaskiiduga,» teatas Euroopa Liit.

Sanktsioonid on määratud ka riiklikule orgaanilise keemia ja tehnoloogia uurimisinstituudile, mis vastutab nõukogudeaegsete keemiarelvavarude kõrvaldamise eest.

Sanktsioonide kasuks otsustati pärast seda, kui Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) kinnitas, et Navalnõilt Saksamaal võetud proovid sisaldasid Novitšoki rühma kuuluvat närvimürki. Sellega kinnitati nii Saksamaa kui Rootsi ja Prantsusmaa laborite analüüsitulemust.

Lisaks kehtestati sanktsioonid ärimees Jevgeni Prigožinile, keda süüdistatakse eraarmee Wagner toetamise kaudu Liibüa rahu õõnestamises. Prigožinit kutsutakse «Putini kokaks», kuna tema ettevõte Konkord on Kremlit toitlustanud.

Prigožinile on Wagneri toetamise eest sanktsioonid kehtestanud ka USA. EL-i avalduses tuuakse välja, et tal on Wagneriga «tihedad finantssidemed».