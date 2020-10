HRW: Putin ja Assad on seotud sõjakuritegudega Idlibis

«Korduvad ebaseaduslikud rünnakud said teoks osana teadlikust sõjalisest strateegiast tsiviiltaristu hävitamiseks ning inimeste väljakihutamiseks, et teha kontrolli taastamine Süüria valitsuse jaoks lihtsamaks.» ütles HRW tegevjuht Kenneth Roth.

Inimõigusorganisatsioon on dokumenteerinud 46 õhu- ja maarünnakut, sealhulgas kobarpommirünnakuid, mis hävitasid tsiviilsihtmärke. Sellised rünnakud tähendavad sõjaõiguse rikkumist. HRW kinnitab sõjakuritegudena 224 tsiviilisiku tapmist ning 561 haavatasaamist, lisades aga, et see on vaid osa sarnastest rünnakutest, mis kõnealusel ajal Idlibis ja selle naaberpiirkondades aset leidsid.