Euroopas on tuvastati nädalaga rekordiliselt uusi Covid-19 juhtumeid, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), mille hinnangul võib päevane suremus koroonaviiruse põhjustatud haigusesse kerkida aprilliga võrreldes viiekordseks, kui ei rakendata tõhusaid ennetusmeetmeid.

WHO Euroopa piirkonna direktor Hans Kluge rääkis täna, et viirus levib kogu maailmajaos kiirelt – eksponentsiaalselt kasvavad päevased nakatumised ja nendega proportsionaalselt surmajuhtumite arv.

«Euroopas arenev epidemioloogiline olukord teeb suurt muret. Päevane juhtude arv on tõusnud, haiglaravi vajajate arv on tõusnud,» ütles Kluge. «Covid on nüüd surmapõhjustest viiendal kohal ja jõutud on tuhande surmani päevas.»