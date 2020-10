Kontrast nelja aasta taguse ajaga ei saaks olla suurem: kui eelmisel korral alustasid parempoolsed parteid parlamendivalimiste esimese vooru järel ennatlikku võidutantsu, siis nüüd on reaktsioonid olnud tagasihoidlikud. Enne tuleva nädala teist vooru on võimalused peaaegu võrdsed, kuigi teoorias on vasakpoolsete šansid kehvemad.