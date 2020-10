Trump ja Biden astuvad üles erinevates linnades

Esileedi Melania Trump avalikustas kolmapäeval, et nende teismeline poeg Barron oli saanud koroonanakkuse. Uudis rabas avalikkust eelkõige sellega, et seda nii kaua saladuses hoiti.

«Barron Trumpil oli Corona 19,» ütles president Des Moinesi linnas. «Tal oli see nii lühikest aega, et ma arvan, et ta isegi ei teadnud, et see tal oli.»