Merkeli sõnul peavad kompromisse tegema nii EL ja ka Suurbritannia

«Oleme palunud Suurbritannial jätkata valmisolekut kompromisside tegemiseks ja kokkuleppe saavutamiseks. Loomulikult tähendab see ka seda, et ka meie peame tegema kompromisse,» sõnas Merkel pärast EL-i tippkohtumist, kus arutati muu hulgas kõnelusi Ühendkuningriigiga.

Suurbritannia pealäbirääkija David Frost hindas juba varem kummaliseks, et kõiki järeleandmisi oodatakse brittidelt.

«See on ebatavaline lähenemine läbirääkimistele,» tõdes Frost.

Euroopa valitsusjuhid nõudsid neljapäeval Suurbritannialt vajalike muudatuste tegemist, et Brexiti-järgsed kaubanduskõnelused saaksid edasi minna, pannes leppe päästmise Briti peaministri Boris Johnsoni õlgadele.

«Euroopa Liidu Nõukogu kutsub liidu pealäbirääkijat eelolevatel nädalatel kõnelusi jätkama ja kutsub Ühendkuningriiki tegema vajalikke muudatusi, et kokkulepe saaks võimalikuks,» ütlesid valitsusjuhid.

Briti valitsuse kõneisik kordas seepeale Johnsoni hoiatust, et ta võib läbirääkimiste laua tagant lahkuda. Siiski on Johnson kinnitanud, et ootab ära neljapäeval ja reedel peetava Euroopa Liidu tippkohtumise tulemused, enne kui esitab Ühendkuningriigi järgmised sammud.