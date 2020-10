Trump ja Biden astusid valimisüritusel üles erinevates linnades

Biden alustas rünnakuga, et tema hinnangul ei tee president Trump endiselt midagi koroonaviiruse pandeemia ohjeldamiseks.

«Oleme olukorras, kus on surnud 210 000 inimest ja mida ta teeb? Mitte midagi. Ta ei kanna endiselt maske,» süüdistas Biden televisioonis edastatud kampaaniakõnes.

Trump kaitses vastuseks raevukalt oma administratsiooni rakendatud meetmeid pandeemia leviku tõkestamiseks ja kinnitas, et see on peaaegu läbi.