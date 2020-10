Bolsonaro liitlane peitis kahtlase raha politsei eest kannikate vahele

Brasiilia riigipea leeri asejuht senatis Chico Rodrigues tabati rahapatakat varjamas üleeile, kui politsei otsis läbi tema kodu. Reid korraldati tema majapidamisse Boa Vistas, kuna politsei kahtlustab, et Covid-19ga võitlemiseks eraldatud raha on väärkasutatud, vahendas The Guardian.