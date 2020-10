Austraalia ja Holland mõistsid hukka MH17 konsultatsioonide peatamise

Kolm riiki on alates 2018. aastast pidanud konsultatsioone tragöödia üksikasjade väljaselgitamiseks. Lennuk tulistati alla Nõukogude Liidu päritolu raketikompleksiga BUK.

Nii Holland kui Austraalia on varem öelnud, et peavad Venemaad vastutavaks lennuki allatulistamise eest Donetski kohal, kus separatistid pidasid lahinguid Ukraina valitsusvägedega. Venemaa on oma osalust alati eitanud ja süüdistanud Ukrainat.