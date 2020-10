Baıran Halilov teadis, et hädad on lähedal, kui Aserbaidžaani valitsuse mehed saabusid kaevikuid rajama tema tagahoovi, kust avaneb vaade Mägi-Karabahhile. 1990. aastate hakul armeenlaste ja aserite vahel peetud ja 30 000 inimese elu nõudnud sõja karastunud veteran aimas, et mürsud hakkavad varsti taas langema.

«Need mehed tulid üks-kaks kuud tagasi ja hakkasid kaevama,» ütles ta, seistes L-tähe kujulise kaeviku juures, mis on sama lai kui tema kiitsakas keha ning piisavalt sügav, et varjata teda ka püsti seistes.

«Nad ütlesid, et see on meie enda turvalisuse nimel,» rääkis 68-aastane mees AFP ajakirjanikele, kes said Aserbaidžaani valitsuselt loa külastada rindejoone lähedasi alasid Ağdami piirkonnas. «Aga me kõik teadsime, et miski oli kohe algamas.»