Putin tegi ettepaneku pikendada uut START-lepet aasta võrra

«Mul on ettepanek pikendada praegust kokkulepet igasuguste eeltingimusteta vähemalt aastaks, et saada võimalus sisulisi läbirääkimisi pidada,» ütles Putin julgeolekunõukogu istungil.

USA teatas nädala algul, et on jõudnud Venemaaga leppe kehtivuse pikendamises põhimõttelisele kokkuleppele, Moskva aga lükkas kohe USA tingimused tagasi.

Kuna USA presidendivalimisteni on jäänud kolm nädalat ja Donald Trump on arvamusküsitlustes vastaskandidaadist maha jäänud, on valitsus andnud mõista, et toetab START-leppe pikendamist olemsoleval kujul veel mõneks ajaks.